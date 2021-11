Borsa: Europa parte in deciso calo, Francoforte -0,8%

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Partenza in deciso calo per le borse europee. Parigi cede lo 0,57%, Francoforte lo 0,80% mentre Londra alle prime battute lascia sul terreno lo 0,26 per cento.

Sullo stato di salute delle economie dell'eurozona, mentre la pendemia non si arresta, sono attesi più tardi. i dati Pmi (ANSA).