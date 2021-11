Borsa: Europa conclude male, tiene Londra

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Giornata pesante per i mercati azionari del Vecchio continente, che hanno accusato una consistente corrente di vendite nel finale di seduta: Londra ha tenuto con una conclusione in rialzo marginale dello 0,1%, mentre Parigi ha ceduto lo 0,8% finale, Francoforte l'1,1%, con Amsterdam che ha chiuso in ribasso dell'1,6%. (ANSA).