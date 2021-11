Borsa: Asia contrastata, effetto Powell sul dollaro

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Ancora una seduta contrastata sui listini asiatici mentre balzano i rendimenti dei treasuries americani e il dollaro per la riconferma di Jerome Powell alla guida della Fed e le conseguenti scommesse del mercato su un percorso rapido di ritiro degli stimoli monetari.

A Hong Kong (-1,13% a seduta non ancora conclusa) una serie di titoli tecnologici cinesi ha sofferto per l'ipotesi di una regolamentazione più stretta oltre sulla scia delle vendite dei tech americani dopo i recenti record toccati da Nasdaq. Stabile Tokyo (+0,09%), debole Seul (-0,53%) mentre si sono mossi in direzioni opposte Shanghai (+0,20%) e Shenzhen (-0,21%).

Con i futures europei e americani deboli, in giornata sono attesi i dati Pmi dell'eurozona, dove permane la preoccupzione per i contagi da covid, e degli Stati Uniti. (ANSA).