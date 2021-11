Petrolio: ancora in calo, Wti a 75,82 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Quotazioni ancora intonate al ribasso per il petrolio in avvio di settimana: a pesare i timori per la ripresa della pandemia e l'orientamento di Usa e Cina a rilasciare le riserve strategiche per allentare i prezzi. Il greggio Wti di riferimento passa così di mano a 75,82 dollari al barile (75,98 venerdì sera a New York); il Brent cede lo 0,30% a 78,66 dollari al barile. (ANSA).