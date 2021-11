Istat: multinazionali estere in Italia con 1,5 mln addetti

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Le multinazionali italiane nel 2019 erano presenti in 173 paesi con 24.765 controllate (+4,2% rispetto al 2018), occupando quasi 1,8 milioni di addetti (-1%) e con un fatturato di circa 567 miliardi (+3,7%). Lo si legge in un Report dell'Istat sulla struttura e competitività delle imprese multinazionali prima della pandemia.

Nel 2019 le imprese a controllo estero residenti in Italia erano 15.779 per 1,5 milioni di addetti e 624 miliardi di fatturato, la dimensione media è di 95,8 addetti (71,4 per le controllate estere di imprese italiane). Il fatturato delle imprese a controllo estero ha registrato un incremento decisamente più ampio di quello del totale delle imprese residenti in Italia (+5% contro +0,8%). Competenza e specializzazione della forza lavoro - scrive l'Istat sono tra i primi fattori di attrazione e persistenza in Italia. (ANSA).