Cambi: euro ancora in calo a 1,1266 dollari

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Euro ancora in lieve calo in avvio di settimana. Dopo la netta discesa di venerdì scorso che ha portato la moneta unica a 1,1289 sul dollaro alla chiusura di Wall street, stamani la moneta unica europea passa di mano a 1,1266 sul dollaro. Sullo yen l'euro è in leggerissimo calo a quota 128,72. (ANSA).