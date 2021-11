Borsa: Milano in parità grazie a corsa di Tim e Inwit

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Piazza Affari oscilla intorno alla parità (Ftse Mib -0,01%) in un listino dominato dal rally di Tim, ora in rialzo del 23,7% a 0,42 euro dopo la proposta d'opa di Kkr, che trascina anche la società delle torri Inwit (+5,45%). Bene poi Saipem (+1,16%) grazie a un nuovo maxi-contratto in Brasile mentre sono pesanti Intesa (-2,71%), Atlantia (-1,41%) e Fineco (-1,38%). (ANSA).