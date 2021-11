Borsa: Milano debole (-0,2%) con Europa, timori per pandemia

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Le Borse europee azzerano i guadagni mentre tornano i timori per il covid dopo che la cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato di una situazione mai vista finora preannunciando nuove misure di contenimento.

Mentre i futures americani sono leggermente positivi Francoforte è sotto la parità (-0,2%) ed è passata in negativo Parigi (-0,16%) anche se la peggiore resta Milano (-0,2%).

A Piazza Affari al rally di Tim (+27,5% a 0,44 euro), che tuttavia resta lontana dal prezzo di 0,505 euro offerto da Kkr, e di Inwit (+5%) fanno da contrappeso le perdite di Intesa Sanpaolo (-2,,54%) insieme alle prese di profitto a rotazione che ora colpiscono Terna (-2,14%) e Nexi (-1,84%).

A livello europeo la scossa di Kkr dà una mano al socio di Tim Vivendi (+1,6%) e ai gruppi delle tlc sulle scommesse di un consolidamento nel settore. Brillano la spagnola Telefonica (+5%) e Kpn (+2,5% ad Amsterdam), più composto il rialzo di Vodafone (+1,48%) a Londra, dove il listino segna +0,02%.

Da segnalare che Vienna, che aveva sofferto per l'annuncio del lockdown venerdì scorso ,tenta di recuperare almeno in parte terreno (+1% l'indice Atx Prime). (ANSA).