Borsa: in Europa avvio in cauto rialzo, Francoforte +0,18%

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Avvio in ordine sparso sparso per i listini europei mentre permangono i timori di un ritorno ai lockdown dopo quello deciso in Austria, che ha piegato le Borse venerdì.

Parigi guadagna lo 0,25% e Francoforte lo 0,18% mentre Londra alle prime battute sale dello 0,33% guardando ai futures americani positivi. (ANSA).