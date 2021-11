Borsa: Europa rialzo, guarda più alla Cina che al covid

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Sono in rialzo le Borse europee, dove restano i timori per la nuova ondata di contagi da covid che ha costretto l'Austria in lockdown ma si colgono piuttosto gli spunti di acquisto dalle possibili misure espansive da parte della Bank of China a sostegno dell'economia del colosso asiatico. Anche da Wall Street, dove venerdì scorso il Nasdaq si è mosso in controtendenza ritoccando i massimi, arrivano segnali incontraggianti dai futures Usa in crescita.

Londra sale dello '0,42%, seguita da Parigi (+0,38%) mentre sono più caute Francoforte (+014%) e Milano (+0,10%) dove a dominare gli scambi è Tim (+22,8%), finito nel mirino di Kkr. Cerca il recupero Vienna: l'indice Atx Prime guadagna lo 0,51% dopo aver lasciato sul terreno il 2,82% venerdì scorso. (ANSA).