Borsa: Europa rallenta con allarme covid in Germania

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Le Borse europee rallentano il passo con Francoforte in testa (+0,02%) dopo l'appello del ministro per la Salute tedesco cha ha invito i concittadini a vaccinarsi in un paese che rischia, come l'Austria, lockdown estesi con gli inevitabili effetti sull'economia.

La peggiore è tuttavia Milano (-0,21%), malgrado la corsa di Tim (+25% a 0,43 euro) fra scambi monstre (870 milioni di azioni finora passate di mano) grazie all'opa di Kkr che trascina anche Inwit (+4%).

Fanno meglio Londra (+0,35%) e Parigi (+0,23%) dove anche Vivendi (+2%) beneficia in parte dell'effetto della partecipata Tim.

A frenare Piazza Affari sono i finanziari Banca Generali (-5,1%), Mediobanca (-4,5%) e Intesa Sanpaolo (-2,64%). (ANSA).