Bat: 5 mld sterline ricavi al 2025 da prodotti 'senza fumo'

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Bat punta entro il 2025 a 5 miliardi di sterline di ricavi da podotti non soggetti a combustione. Lo ha ribadito Kingsley Wheaton, Chief Marketing Office del Gruppo tabacchicolo che per il ventesimo anno consecutivo stata inserita nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) "Ridurre l'impatto del nostro business sulla salute è uno dei principali obiettivi dell'intera attività di BAT. Per questo motivo, stiamo accelerando il passaggio dalla produzione di sigarette a combustione a un maggiore investimento verso i prodotti a potenziale rischio ridotto da offrire ai nostri consumatori", spiega l'azienda. (ANSA).