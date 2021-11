Tim:Vivendi, collaboreremo con Italia per suo successo

"Vivendi ribadisce la propria disponibilità e volontà a collaborare con le autorità e le istituzioni pubbliche italiane per il successo a lungo termine di Tim". E' quanto fa sapere un portavoce della media company francese, primo azionista di Tim con il 24% circa del capitale, sottolineando che "Vivendi è un investitore di lungo termine in Telecom Italia e lo è stato fin dall'inizio".

"Vivendi nega fermamente di aver avuto discussioni con qualsiasi fondo, e più specificamente, con Cvc" per una eventuale offerta pubblica di acquisto su Tim, in risposta alla proposta di Kkr, fa sapere un portavoce della media company francese.