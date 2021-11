Tim: Kkr prepara offerta per 100%, a 50 cent per azione

Kkr ha presentato a Tim una manifestazione d'interesse "non vincolante e indicativa" per un'offerta pubblica di acquisto sul 100% delle azioni "volta al delisting". E' stata qualificata da Kkr "amichevole". Il prezzo indicato da pagare interamente per cassa "sarebbe pari a 0,505 euro". Lo si legge in una nota diffusa al termine del Cda, durato quasi 4 ore.

Kkr, prima di lanciare l'opa, vuole "svolgere una due diligence confirmatoria di durata stimata in quattro settimane". La manifestazione di interesse è vincolata a questo e anche "al gradimento da parte dei soggetti istituzionali rilevanti", ovvero al parere del Governo che ha sulla società la possibilità di esercitare il Golden Power.