Tim: convocato oggi cda. Corsera, proposta acquisto da Kkr

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Tim ha convocato per oggi un consiglio di amministrazione straordinario. Sul tavolo - secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera - vi sarebbe la manifestazione di interesse avanzata da fondo statunitense Kkr per l'acquisto dell'intero gruppo. Fonti della società interpellate in merito confermano la convocazione del consiglio per oggi, senza fornire indicazioni sui contenuti della riunione. (ANSA).