Tim: confermata convocazione cda 26 novembre

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Trova conferma in ambienti finanziari l'indiscrezione, riportata da La Repubblica, di una convocazione di un cda straordinario di Tim, venerdì 26 novembre. La riunione, viene riferito, si pone in continuità con il cda straordinario dello scorso 11 novembre, allora convocato su richiesta dei rappresentanti di Vivendi, scontenti per i risultati della gestione dell'ad, Luigi Gubitosi.

In quell'occasione il cda aveva "esaminato il difficile contesto di mercato e le sfide che attendono la Società in materia di strategia, performance aziendale e organizzazione, anche in vista della preparazione del Piano Strategico 2022-2024" e aveva "definito il percorso" per la sua preparazione, secondo quanto riportato in una nota del gruppo telefonico. (ANSA).