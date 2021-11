Spread Btp-Bund: sale a 122 punti base

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo fino a 122 punti base rispetto ai 118 dell'avvio di seduta, con il rendimento del prodotto del Tesoro allo 0,875%.

I tassi sui titoli di Stato europei stanno scendendo dopo le parole accomodanti della presidente della Bce Lagarde che vuole evitare una stretta prematura, ma ovviamente il calo è diverso per i prodotti dei singoli Paesi, con Italia e Spagna un po' più penalizzate.

Gli operatori sono anche in attesa della decisione del presidente Usa Biden sulla conferma alla presidenza della Fed di Jerome Powell oppure sulla nomina di Lael Brainard a nuovo numero uno della banca centrale Usa. (ANSA).