Spread Btp-Bund chiude poco mosso a 120 punti base

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Chiusura senza grandi variazioni per lo spread Btp-Bund in una giornata di tensione per i mercati azionari in Europa. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 120 punti base, dai 119 di ieri. In calo invece il rendimento, sceso di quasi sei punti base allo 0,86%, in linea con l'andamento di tutto il mercato obbligazionario governativo. (ANSA).