Prada: bene in Borsa (+5%) dopo il Capital Market Day

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Ottima seduta per Prada in Borsa a Hong Kong dopo il Capital Markets Day dal quale sono emersi outlook positivi e l'idea di un passaggio di consegne dall'amministratore delegato, Patrizio Bertelli, al figlio Lorenzo, ora group marketing director: il titolo del gruppo della moda ha chiuso a Hong Kong in rialzo del 5,4% a 57,5 dollari del Paese asiatico.

Tra l'altro, Prada ha archiviato un terzo trimestre con un aumento del 18% nelle vendite retail rispetto allo stesso periodo del 2019, oltre ad aver previsto un'"ottima progressione nel quarto trimestre", col canale online cresciuto del 400% e debiti azzerati. (ANSA).