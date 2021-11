Petrolio: -3,5% a New York su timore di nuovi lockdown

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Affonda il petrolio a New York, con il Wti che cede il 3,5% a 76,24 dollari al barile mentre il brent perde il 3,1% a 78,71 dollari. Il greggio si accinge così a registrare la sua peggior performance settimanale dallo scorso agosto. L'avanzata della quarta ondata di Covid 19 in Europa, che alimenta il rischio di nuovi lockdown, arriva mentre Cina e Usa hanno deciso di far affluire sul mercato parte delle proprie riserve strategiche. (ANSA).