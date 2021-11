Mps: stop al ribasso in Borsa, corregge minimi

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Nella brusca corrente di vendite che si sta registrando sulle Borse europee a rimetterci è anche Mps il cui titolo, debole dall'avvio, in Piazza Affari è stato posto in asta di liquidità in calo del 5% teorico a 0,92 euro.

La banca toscana è molto debole da ieri e sta correggendo i suoi minimi storici. (ANSA).