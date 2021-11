Mps: rientra pesante a scambi in Borsa dopo stop, -4%

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Monte dei Paschi è rientrata ai normali scambi di Piazza Affari in calo di oltre il 4% a 0,93 euro, con un minimo in corso di seduta a quota 0,92. Elevati ma non eccezionali gli scambi: al momento sono passate di mano poco più di tre milioni di azioni della banca controllata dal Tesoro, le stesse dell'intera giornata di ieri.

Sempre pesanti anche le altre banche, con l'indice Ftse Mib (-0,8%) che ha leggermente ridotto il picco delle perdite: Unicredit scende del 3,3%, Intesa del 2,7%, Banco Bpm di due punti percentuali. (ANSA).