Borsa: Milano scivola (-1%), male le banche

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Si ampliano i ribassi sui mercati azionari del Vecchio continente dopo il chiaro peggioramento della situazione Covid in diversi Paesi e le misure di urgenza come il lockdown quasi immediato in Austria.

Le Borse che perdono maggiormente sono Madrid (-1,5%) e Milano, che cede l'1% con l'indice Ftse Mib, seguite da Vienna in ribasso di un punto percentuale. Più cauti gli altri listini europei in calo al di sotto del mezzo punto, in una situazione molto nervosa e con forti oscillazioni.

La tensione sui titoli di Stato sta scendendo per le rassicurazioni della Lagarde, ma nei Paesi a debito più a rischio i tassi calano meno che negli altri casi, con lo spread tra Btp e Bund sopra i 120 punti base. In Piazza Affari soffrono le banche, con Intesa e Unicredit che perdono oltre il 3%.

(ANSA).