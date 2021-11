Borsa: Asia positiva, su Hong Kong pesa crollo Alibaba

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico solidi nell'ultima seduta della settimana: Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,5%, con le Borse cinesi di Shanghai e Shenzhen in aumento nel finale di un punto percentuale.

Pesante invece Hong Kong, che si avvia alla chiusura in ribasso attorno all'1%, affossata dai titoli tecnologici e in particolare da Alibaba, che scivola del 10% dopo la trimestrale e l'outlook sui prossimi mesi deludenti.

Tra gli altri listini, in rialzo dello 0,8% Seul e di un timido 0,2% Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa. Tra le Borse minori, in aumento dell'1% Giakarta.

Leggermente positivi i future sull'avvio dei mercati europei.

(ANSA).