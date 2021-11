Bonifiche Ferraresi: Eni e Intesa entrano nel capitale

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Al via un alleanza strategica tra Bf (Bonifiche Ferraresi), Eni e Intesa: è stato sottoscritto un accordo per l'avvio di una collaborazione strategica tra le tre società, con la cessione di una partecipazione ai due nuovi partner.

Lo rende noto un comunicato di Bf, il cui Cda ha deliberato la convocazione per il 21 dicembre prossimo di una assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria. L'investimento nel capitale sociale di Bf da parte di Eni e Intesa avverrà attraverso un aumento di capitale riservato al termine del quale le due società deterranno ognuna il 3,32% di Bf. (ANSA).