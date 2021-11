Bankitalia: imprese escono da moratoria senza tensioni

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La ripresa economica, i bassi tassi e la liquidità accumulata trainano i bilanci delle imprese italiane e le aziende stanno uscendo "senza tensioni" dalle moratorie. E' quanto rileva il rapporto della stabilità finanziaria della Banca d'Italia secondo cui "il ricorso a questa misura è terminato per il 66 per cento delle aziende beneficiarie, la quasi totalità delle quali ha ripreso a pagare regolarmente. Tra le imprese per cui la moratoria risulta ancora attiva, circa un quarto ne ha richiesto una proroga". "L'andamento della vulnerabilità delle imprese dipenderà soprattutto dall'evoluzione del quadro economico" aggiunge il rapporto. Negli ultimi mesi le aziende hanno beneficiato di un incremento della redditività che "proseguirebbe anche nel prossimo anno. Gli utili per le società quotate attesi dagli analisti per il 2022, superiori rispetto a quelli previsti per l'anno in corso". (ANSA).