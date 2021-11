Vestager, in stretto contatto con Roma su impegni di Mps

(ANSA) - BRUXELLES, 18 NOV - "Siamo in stretto contatto con le autorità italiane sulle diverse questioni che riguardano Mps e i loro impegni". Lo ha detto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. "Resta da vedere che cosa significa 'lungo termine'" nella situazione del Monte dei Paschi, "torneremo sul caso più avanti", ha aggiunto Vestager.

Dopo il fallimento delle trattative con Unicredit, il governo italiano sta trattando con la Ue una proroga del termine per l'uscita dal capitale di Mps, fissato per fine anno, a fronte della quale l'istituto senese dovrà presentare una serie di misure compensative che dovranno confluire nel nuovo piano industriale. (ANSA).