Lavoro: sindacati, Verti assicurazione annuncia 325 esuberi

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Verti, la compagnia assicurativa online del gruppo Mapfre, ha annunciato 325 esuberi di dipendenti con un'età media sotto i 45 anni nella sede di Cologno Monzese (Milano). Lo rendono noto i sindacati che hanno spiegato di essere stati convocati dall'azienda per l'apertura delle procedure contrattuali per rilevante ristrutturazione aziendale e dichiarazione di esuberi.

I sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Snfia e Fna spiegano che la società vuole esternalizzare l'intera struttura Contact Center-Back Office. La decisione è stata motivata "da fattori di contesto che impongono di rivedere i modelli organizzativi/operativi e di intervenire sui costi fissi a partire dal costo del lavoro". Dipendenti e rappresentanti sindacali di Verti, oltre a quelli territoriali e nazionali, esprimono "la propria contrarietà al progetto aziendale perché in contrasto con lo spirito e le previsioni dell'Area Contrattuale del contratto di lavoro Ania (proprio in queste settimane è stata definita la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, che tra i vari temi mette al centro proprio il tema del rafforzamento dell'Area Contrattuale) e perché in contrasto con le logiche del sistema assicurativo italiano".

"Non è accettabile che una Compagnia Diretta come Verti, che fa parte di Ania e di uno dei gruppi assicurativi più importanti in Europa, scelga di mettere in campo, come unica soluzione per essere più competitiva e primeggiare nel settore, gli esuberi e le esternalizzazioni, facendo pagare ai dipendenti le proprie criticità nel raggiungimento degli obiettivi che si pone - sottolineano -. L'annuncio di Verti è inaccettabile ancor più in un momento storico e sociale straordinario, come quello che stiamo vivendo, che richiede anche alle Imprese un fattivo contributo alla ripresa e al rafforzamento dell'economia reale del Paese". (ANSA).