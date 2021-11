La spesa online di Rohlik arriva in Italia con brand Sezamo

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Rohlik, la startup ceca da qualcuno definita 'l'anti Amazon', arriva in Italia con il marchio Sezamo, un servizio di consegna di generi alimentari. A guidare la controllata in Italia sarà Andrea Colombo, da 5 anni direttore generale di Coop Lombardia. L'espansione oltre che all'Italia, dove i servizi saranno lanciati nella primavera, punta sulla Romania e alla Spagna, dove il servizio sarà lanciato nella seconda metà del 2022, portando a 7 i Paesi in cui è già presente. In ogni mercato sceglie un brand diverso, è Rohlik nella Repubblica Ceca ma si chiama Kilfi in Ungheria, Gurkel in Austria e viene lanciato come Knuspr in Germania.

Sezamo in Italia, che rappresenterà il secondo mercato dopo la Germania, promette di consegnare circa 8.000 diversi prodotti freschi a casa dei clienti entro 3 ore. Il magazzino italiano, con una superficie di circa 5.000 mq, è situato all'interno del Mercato Agroalimentare Milano, il polo agroalimentare della città. "Velocità di consegna, una gamma completa di prodotti alimentari di alta qualità, arricchiti con specialità tipiche locali, insieme all'inesorabile eccellenza nell'esecuzione sostenuta da una vera e propria etica della sostenibilità, sono gli ingredienti perfetti che ci permettono di differenziarci dalla concorrenza" spiega Colombo. (ANSA).