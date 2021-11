Fs:Ferraris,miglioreremo wi-fi,portarlo anche su regionali

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Sull'alta velocità "la connettività a bordo, il wi-fi, è migliorata ma non è ancora come dovrebbe essere. Uno dei primi interventi che dovremo fare, sicuramente il prossimo anno, è sull'alta velocità agire per avere una qualità e un wi-fi in modo che si possa lavorare costantemente a bordo. In più riteniamo che sia importante portare il wi fi anche sulle tratte regionali. E' un progetto molto di più lungo periodo, ma vogliamo davvero aumentare la componente del trasporto su rotaia dobbiamo agire non solo sull'infrastruttura ma anche sulla connettività e sul viaggio a bordo". Lo ha detto l'a.d. di Fs Luigi Ferraris in audizione alla commissione Trasporti della Camera.

Ferraris ha anche annunciato l'arrivo del nuovo piano industriale. "Stiamo lavorando sul piano industriale che avrà un respiro decennale. Lo presenteremo a febbraio". "Nell'ambito del piano decennale la nostra attenzione sarà sul valorizzare gli asset che abbiamo già all'estero, ma la concentrazione più grossa è l'Italia dove dobbiamo realizzare importanti investimenti e quindi richiede il massimo sforzo e la massima attenzione", ha aggiunto Ferraris, precisando che "complessivamente le attività all'estero valgono oggi il 10% dei ricavi". (ANSA).