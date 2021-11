Borsa:Europa chiude in calo,effetto petrolio e quarta ondata

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Le Borse europee chiudono in calo, in scia con l'andamento debole di Wall Street. Sui listini pesa il calo del petrolio, ai minimi degli ultimi sei mesi a New York, ed i timori per nuove misure di contenimento per l'aumento dei contagi da coronavirus. Con l'impennate dell'inflazione l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali.

Concludono le contrattazioni in terreno negativo Francoforte (-0,18%), Parigi (-0,21%), Londra (-0,48%) e Madrid (-1%). Sul versante valutario l'euro sul dollaro è ai minimi di 16 mesi a 1,1355. (ANSA).