Borsa: Milano amplia calo con energia e banche

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - La Borsa di Milano (-0,7%) amplia il calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari vendite su Tenaris (-3%) insieme agli altri titoli legati al petrolio con Eni che cede il 2% e Saipem l'1,2%. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 121 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,94%.

In fondo al listini principale anche Cnh (-2,1%) e Recordati (-1,9%). Tra le banche scivola Mps (-2,1%), con le voci sull'aumento di capitale. Male anche Bper (-1,7%), Unicredit (-1,4%), Banco Bpm (-1,2%) e Intesa (-0,8%). Mediobanca sale dello 0,2%, nel giorno delle indiscrezioni su un possibile aumento della quota di Delfin. In flessione Generali (-0,6%), con il gruppo De Agostini che si prepara a scendere.

In positivo le utility dove brillano Hera (+1,4%) e Italgas (+1,2%). Snam (+0,3%) e Terna (+0,1%) mentre è in controtendenza A2a (-0,6%). (ANSA).