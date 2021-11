Borsa: Asia in calo con tecnologici, tonfo Evergrande

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Seduta negativa per le Borse asiatiche, con Hong Kong in deciso ribasso (-1,4%) in scia alle vendite sui titoli tecnologici cinesi, penalizzati dai risultati di Baidu e Bilibili, che hanno evidenziato un rallentamento della raccolta pubblicitaria. Ad alimentare l'avversione al rischio sui listini contribuiscono i timori per gli effetti di una possibile accelerazione nella riduzione degli aiuti e nel rialzo dei tassi da parte delle banche centrali.

Tokyo ha ridotto le perdite allo 0,3% dopo le indiscrezioni del quotidiano Nikkei su un piano di stimolo del governo da 55,7 trilioni di yen (488 miliardi di dollari). Shanghai sta cedendo lo 0,5% e Shenzhen lo 0,6% mentre il colosso immobiliare Evergrande perde il 5% dopo aver raccolto 270 milioni di dollari dalla vendita a sconto della quota nella società di produzione cinematografica HengTen. Giù anche Seul (-0,5%) mentre ha resistito Sydney (+0,1%).

In deciso calo il petrolio con il Brent sotto gli 80 dollari (-1,1% a 79,4%) e il Wti verso quota 77 (-1,5% a 77,18%), in scia alla volontà di Pechino di rilasciare parte delle sue riserve. in rialzo frazionale i future su Wall Street, poco mossi quelli sull'Europa in una giornata in cui verranno diffusi i dati Usa sulle nuove richieste di disoccupazione e l'indice della Fed di Philadelphia. (ANSA).