Ast, notificata a Ue acquisizione Arvedi

(ANSA) - BRUXELLES, 18 NOV - L'Antitrust Ue ha ricevuto la notifica dell'acquisizione dell'Ast di Terni da parte del gruppo Arvedi. Lo si apprende dal registro aggiornato della direzione generale per la Concorrenza della Commissione europea. Bruxelles analizzerà l'operazione in base alla procedura semplificata sulle concentrazioni. La scadenza, provvisoria, per la risposta è al momento fissata entro il 22 dicembre prossimo. L'annuncio della cessione del sito umbro specializzato nella produzione di acciaio inox da parte di ThyssenKrupp al gruppo Arvedi era stata ufficializzata lo scorso 16 settembre. (ANSA).