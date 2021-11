Petrolio: avvio in calo, Wti a 80,25 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Avvio di giornata in calo per le quotazioni del petrolio che continuano a scendere in attesa del possibile rilascio delle riserve da parte degli Usa per allentare la pressione sui prezzi. Il greggio Wti perde così lo 0,66% e passa di mano a 80,25 dollari al barile ; il Brent scende dello 0,61% a 81,93 dollari al barile. (ANSA).