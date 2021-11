Permira: 150 milioni in AllTrails,la app del trekking

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - AllTrails, la app più popolare per tracciare percorsi e fare trekking ha tra i suoi azionisti anche il fondo Permira che ha deciso di investire 150 milioni di dollari, attraverso il suo Growth Fund. Il private equity americano Spectrum Equity rimarrà l'azionista di maggioranza della società, precisa una nota, e i nuovi capitali serviranno ad "accelerare lo sviluppo del prodotto dell'azienda e l'espansione internazionale".

AllTrails ospita la più grande raccolta di guide digitali sui sentieri, con oltre 300.000 percorsi per escursioni, corsa e mountain bike in tutto il mondo e una comunità di oltre 30 milioni di appassionati di outdoor. L'app è stata scaricata più di 40 milioni di volte e vanta una copertura di percorsi in 190 paesi, 30 territori e in tutti e 7 i continenti. "AllTrails ha impiegato un decennio a creare i contenuti necessari per diventare la piattaforma definitiva per le persone che esplorano la vita all'aria aperta. Siamo entusiasti di sostenere Ron e di collaborare nuovamente con Spectrum Equity e Tim Sullivan" commenta Bruce Chizen, Senior Advisor di Permira ed ex CEO di Adobe che entrerà nel cda. (ANSA).