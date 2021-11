Dl fisco: cashback contro cash, sfida fra emendamenti

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Pagamenti digitali contro contante. È uno dei temi che si profila nel dibattito sugli emendamenti al decreto fiscale. Domani la Commissione finanze del Senato dovrebbe definire la lista dei 'segnalati', e fra i 913 presentati in origine dai partiti ce ne sono due in particolare che insistono sulla questione. Il M5s spinge per rilanciare il cashback, il sistema di rimborso per gli acquisti con moneta digitale, con alcune modifiche, fra cui l'abrogazione dei rimborsi speciali. In altra direzione va un emendamento di FdI che punta a far slittare di un anno, al primo gennaio 2023, il divieto di pagamenti in contante sopra i mille euro. In queste ore sono in corso le valutazioni dei partiti per definire quali emendamenti verranno portati avanti. (ANSA).