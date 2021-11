Borsa:Europa chiude in ordine sparso,tornano timori pandemia

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Le Borse europee chiudono in ordine sparso con gli investitori che temono nuove misure restrittive per contenere i contagi da coronavirus. L'attenzione dei mercati si concentra anche sul rincaro delle materie prime con il gas che ad Amsterdam, dopo una fiammata iniziale, torna sotto i 100 euro al Mwh (94,15 euro). Fari puntati anche sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare della Bce nel giorno del report sulla stabilità finanziaria.

Archiviano la seduta in calo Londra (-0,49%) e Madrid (-0,52%), piatte Parigi (+0,06%) e Francoforte (+0,02%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in flessione a 1,1311.

(ANSA).