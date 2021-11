Borsa: Milano sale (+0,2%), bene Tim e Prysmian, giù Diasorin

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Si conferma positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,21% a 27.861 punti, mentre si muove all'insù anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che raggiunge quota 122,5 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in crescita di 1,7 punti allo 0,984%. Prosegue la risalita di Tim (+1,33%), al terzo rialzo consecutivo dopo un'apertura brillante (+2,01% a 0,34 euro). Bene anche Prysmian (+1%), Campari (+0,87%), Moncler (+0,72%) e Terna (+0,66%), insieme ad Stm (+0,6%), Exor (+0,57%) ed Enel (+0,44%).

Fanno da contraltare Diasorin (-0,91%), Banca Generali (-0,71%) e Tenaris (-0,63%), con il greggio e l'acciaio in ribasso, tiene invece Eni (+0,21%) mentre si muovono in ordine sparso le banche. Unicredit (+0,07%) si mantiene sopra la parità, invariate Bper e Mediobanca, poco mossa Banco Bpm (-0,04%), deboli invece Mediolanum (-0,26%), Intesa (-0,2%). In lieve calo Carige (-0,13%), in simmetrico rialzo Mps (+0,08%).

