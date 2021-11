Borsa: Milano chiude piatta, scivolano Nexi e Diasorin

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - La Borsa di Milano (+0,07%) chiude piatta, in linea con la gran parte dei listini europei. A Piazza Affari scivolano Nexi (-4,6%) e Diasorin (-4,1%). Lo spread tra Btp e Bund tedesco archivia la seduta in lieve rialzo a 122 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,97%.

Seduta in rosso anche per i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in calo. In flessione Tenaris (-2,1%), Saipem (-0,0,8%), piatta Eni (-0,05%). Vendite anche su Amplifon (-2,7%) e Banca Generali (-2,3%). Male le utility con Hera (-1,5%), A2a e Enel (-0,3%), mentre sono in controtendenza Snam (+0,8%) e Terna (+0,6%).

Corrono Ferrari (+3,2%) e Prysmian (+2,8%). In ordine sparso le banche con Unicredit (+0,5%), con il titolo che cerca la via dei 12 euro dopo che Jefferies la inserisce come 'top-picks', insieme alla spagnola Bbva. In calo Mps (-0,4%), con indiscrezioni sull'aumento di capitale, Bper (-0,3%) e Banco Bpm (-0,5%). Piatta Intesa (-0,02%). Fuori dal listino principale sale Brembo (+0,7%), dopo le decisioni sulla governance. (ANSA).