Bce: Paesi ad alto debito sensibili ad evoluzione tassi

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La situazione debitoria dei Paesi dell'Eurozona ha beneficiato della ripresa e delle condizioni di finanziamento favorevoli. Tuttavia "se i costi di finanziamento dovessero salire e la crescita economica risultasse inferiore alle aspettative, ciò potrebbe mettere la dinamica del debito sovrano in una traiettoria sfavorevole, specie nei Paesi a più alto debito, e contribuire a una certa rivalutazione del rischio sovrano da parte dei mercati".

E' uno dei rischi evidenziati dalla Financial Stability Review della Bce. Secondo il documento, "anche se questi eventi, in particolare il ritorno del differenziale interesse-crescita alla media storica, non hanno un'alta probabilità, è bene continui il monitoraggio dei rischi".

