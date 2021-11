Gucci: Bizzarri, torniamo alle sfilate di febbraio e settembre

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Oggi non c'è più ragione di stare fuori dalle Fashion Week com'era prima. Ci siamo messi nelle condizioni di riprendere ciò che era prima della pandemia. Gucci quindi parteciperà alle sfilate di febbraio e di settembre". Ad annunciarlo è stato Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, al 26/o Fashion Summit Pambianco-PwC, a Palazzo Mezzanotte a Milano, dal titolo "La fashion Industry e i nuovi paradigmi.

Accelerazione digitale, ricerca e competenze".

"Questi cinque anni - ha affermato ripercorrendo il suo lavoro nella maison - sono stati una cavalcata, a parte l'anno scorso, che è stata un'esperienza un po' drammatica. Da allora abbiamo più o meno triplicato il fatturato e quest'anno chiuderemo più o meno in linea col 2019".

"A marzo del 2020 - ha aggiunto - abbiamo pensato che fosse il momento di un cambiamento sia di business che di estetica.

Abbiamo voluto fare con Alessandro Michele, il direttore creativo, una scelta importante per il marchio, rivedendo il wholesale a favore del retail. Quanto ai tempi delle sfilate, ogni marchio avrà l'autonomia di poter scegliere ciò che vuole.

Con Aria ad aprile, con Love Parade a Los Angeles, non c'è più ragione di stare fuori dalle Fashion Week". Quanto poi alla sostenibilità, "dal 2015 - ha riferito - abbiamo ridotto l'impatto ambientale del 47%, tuttavia l'impatto rimane ed essendo un ceo non sono abituato ad avere obiettivi al 2050. Se inquini, paghi e se i governi non sono in grado di farlo, lo facciamo da soli". (ANSA).