Borsa:Asia in rialzo, guarda a Biden-Xi

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Le Borse in Asia si sono mosse in rialzo ma sul finale ripiega la CIna con l'indice di Shanghai in calo dello 0,33% e lo Shenzen dello 0,5 per cento. Guida i rialzi invece Hong Kong (+1,10%) dove il listino sale scommettendo sul vertice USA-Cina ma anche sulla spinta degli attesi guadagni per il Casinò di Macao. Tokyo ha guadagnato lo 0,11 per cento.

L'indice MSCI Asia Pacific è salito dello 0,3%, sulla buona strada per la sua più lunga serie di vittorie giornaliere dall'inizio di settembre. I settori dei beni di consumo e della tecnologia sono quelli che hanno fornito il maggiore impulso al benchmark. (ANSA).