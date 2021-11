Borsa: Milano conferma rialzo (+0,21%) con Tim in luce

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - La Borsa di Milano conferma il passo dell'avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,21% a ridosso dei 28mila punti. Tra i titoli in evidenza Tim (+2%) nel giorno di una serie di appuntamenti programmati, quali il comitato controllo e rischi e quello per le nomine così come il collegio sindacale. Segue Tenaris (+1,17%) e sempre nell'energia Eni (+0,89%) mentre il petrolio è in salita a 81,5 dollari al barile. Acquisti poi su Cnh (+1,1%), Unipol (+0,79%), Ferrari (+0,84%), Exor (+0,57%) .

Sul fronte opposto del listino Hera (-0,98%), Italgas (-0,75%), Amplfon (-0,57%) , Generali (-0,42%). Lo spread tra Btp e Bund resta stabile nell'area dei 122 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,99 per cento. (ANSA).