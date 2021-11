Borsa: Europa in positivo, guarda a inflazione e Biden-Xi

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Le Borse europee resistono in positivo anche se iniziano a limare con lo sguardo rivolto, da una parte ,all'inflazione e, dall'altra, al primo vertice Biden-Xi. L'indice d'area, lo stoxx 600, sale di quasi un quarto di punto con l'energia che tira i listini. Il petrolio conferma il rialzo con il wti a 81,6 dollari al barile e il brent che sfiora gli 83 dollari al barile.

Il focus è soprattutto sugli Stati Uniti con una serie di macro: dalle vendite al dettaglio alla produzione industriale, dalle scorte delle imprese ai prezzi alle importazioni. Così come sono attesi una serie di interventi di diversi membri Fed.

Attenzione anche in Europa al pil dell'eurozona. Tra le singole Piazze Parigi registra un +0,29%, Francoforte un +0,16%. Mentre Londra è sulla parità e Milano segna un +0,11% sempre con l'evidenza di Tim (+1,86%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 123 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,99%.

L'euro è a 1,1373 sul dollaro. (ANSA).