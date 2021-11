Banche: Abi; calo sofferenze, no timori da fine moratoria

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Prosegue il calo delle sofferenze nette bancarie e l'Abi stima, dopo un fisiologico aumento nel 2022 con la fine delle moratorie, una nuova discesa già nell'anno successivo. Secondo il rapporto mensile dell'associazione bancaria, a settembre, le sofferenze nette sono scese a 15,5 miliardi di euro rispetto ai 16,6 miliardi di agosto e ai 24,3 di settembre 2020. Il vice dg Gianfranco Torriero sottolinea come le banche arriveranno così a fine dicembre, quando scadranno le misure anti Covid, in buone condizioni con un basso flusso di nuovi crediti deteriorati certificato anche dalla Banca d'Italia. "C'è una rischiosità molto contenuta" rileva e per le famiglie "a livelli precedenti alla crisi finanziaria del 2007". Si tratta anche dell'effetto "delle misure messe in campo dalle istituzioni e della banche" che ha evitato "quei rischi di aumento degli Npl che alcuni avevano paventato" nei mesi scorsi. (ANSA).