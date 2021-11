Volkswagen: Mc Laren smentisce cambio di proprietà

Mc Laren smentisce di essere stata ceduta ad Audi, chiedendo la rimozione della notizia. Lo si legge in una nota ufficiale di Woking in cui si sottolinea che "McLaren è venuta a conoscenza di una notizia in cui si dichiara che il Gruppo è stato ceduto ad Audi". Secondo McLaren si tratta di una notizia "completamente infondata e Mc Laren ne sta chiedendo la rimozione". "Mc Laren è da sempre coinvolta in discussioni e collaborazioni con partner e fornitori rilevanti - si legge ancora - includendo anche altri costruttori, ma non c'è stato assolutamente nessun cambio nella struttura proprietaria del Gruppo".