Petrolio: in calo in attesa decisione Biden su riserve

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Avvio di settimana in calo per le quotazioni del petrolio in attesa della probabile decisione della Casa Bianca sull'uso delle riserve per contenere i prezzi.

Il greggio Wti passa così di mano a 80,09 dollari al barile, in calo dello 0,85% mentre il Brent cede oltre l'1% (1,01%) a 81,33 dollari al barile (ANSA).