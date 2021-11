Cop26: Cingolani,194 stati a parlare,democrazia non bla bla

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Ci troviamo di fronte a problemi di portata storica. Le soluzioni non sono semplici,sono cose complicatissime", "attenzione a non semplificare troppo e attenzione a non avere troppe aspettative". Lo ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a Radio24 commentando le critiche di Greta Thumberg su Cop 26.

"Capisco che gli attivisti giovani debbano tenere l'attenzione molto alta e contestare", "Ma 194 Stati che per 2 settimane si chiudono in una stanza, per trovare una soluzione, è democrazia, non è 'bla bla bla'. Non mi pare che andare in giro per le strade a urlare e suonare sia efficace". (ANSA).