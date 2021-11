Cambi: euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,1457

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Quotazioni dell'euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di settimana. Alle prime battute sui mercati valutari la moneta unica europea passa di mano a 1,1457 (1,1444 venerdì sera a New York).L'euro è invece in leggero calo sullo yen a quota 130,56. (ANSA).